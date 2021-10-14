В России ответили на планы Киева вернуть Крым военным путем

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди ответила на планы украинских политиков вернуть Крым с помощью военной силы. Об этом она рассказала изданию «Известия».

Ковитиди посоветовала политикам в Киеве подумать о людях разных народов, которые живут на полуострове. Она отметила, что все они на референдуме приняли решение о воссоединении с Россией. «И волю народа изменить не сможет никто», — подчеркнула сенатор.

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Парламентарий также добавила, что украинским деятелям стоит ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев должен быть готов к возвращению Крыма и Донбасса военным путем. Он удивился, что Украина не рассматривает сценарий войны за эти территории, и призвал Генштаб разработать план их возвращения с использованием современного оружия.

В сентябре правительство Украины утвердило Стратегию деоккупации Крыма. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возвращению полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.