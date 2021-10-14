В ОДКБ обвинили Украину в наращивании армии и антироссийских настроениях

Начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров обвинил Украину в наращивании армии и антироссийских настроениях, передает «Интерфакс».

По словам Сидорова, предельная численность Вооруженных сил Украины с 1 января 2022 года вырастет на 11 тысяч военнослужащих, что свидетельствует об отсутствии у властей стремления к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Ситуация на Украине усугубляется антироссийскими настроениями военно-политического руководства страны, а также устремлениями к евроинтеграции и членству в НАТО», — добавил Сидоров.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна быть готова к возвращению Крыма и Донбасса военным путем. Он выразил удивление тем, что в Киеве не рассматривают сценарий войны за эти территории, и призвал Генштаб разработать план их возвращения с использованием современного оружия.