Раскрыто отношение украинцев к отставке Авакова

Каждый третий украинец положительно оценивает увольнение Арсена Авакова с поста главы МВД

Социологи раскрыли отношение украинцев к отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Исследование провел Центр Разумкова, пишет «Интерфакс — Украина».

Каждый третий опрошенный (33 процента) положительно оценивает решение Верховной Рады об отставке Авакова. Отрицательное отношение высказали 15 процентов респондентов. Еще 37 процентов восприняли увольнение главы МВД безразлично, 15 процентов затруднились с ответом.

При этом лишь каждый десятый опрошенный ожидает, что работа МВД улучшится после назначения на должность министра Дениса Монастырского. 13 процентов ждут ухудшений, 41 процент считает, что ничего не изменится. Еще 36 процентов затруднились с ответом.

Аваков был министром внутренних дел с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета.