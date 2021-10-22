Арсен Аваков заболел COVID-19

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом и находится на лечении дома. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении политика.

По его словам, слухи о состоянии бывшего главы МВД, которые активно распространились в украинских медиа, сильно преувеличены. «Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», — сказал источник. При этом он не уточнил, почему экс-министр не афиширует информацию о своем заражении.

Аваков был министром внутренних дел с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. В середине октября он призвал украинские власти рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. «Тезис "вернуть исключительно дипломатическим путем", господа генералы, оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — говорил политик.