Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб [Вооруженных сил Украины (ВСУ)] не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса», — удивился экс-министр. Он указал на необходимость иметь такие сценарии для освобождения «территорий, захваченных агрессором», с помощью современных вооружений и стратегий.
Помимо этого, Аваков также предложил закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. По его словам, в ней будет отражена роль «каждого государственного института, каждого украинца».
Реакция в России
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал заявление Авакова «сплошным безумием». По его словам, Украине не стоит пытаться захватить Крым, тем более военным путем, иначе для Киева все закончится «плачевно и фатально». «Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться», — предупредил он.
Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также посоветовала украинским политикам подумать о людях разных народов, которые живут на полуострове. Она напомнила, что все они приняли решение о воссоединении с Россией на референдуме, и добавила, что «волю народа изменить не сможет никто». Помимо того сенатор посоветовала политикам в Киеве ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.
Вызов ради мира
В тот же день об «оккупации» Крыма и Донбасса высказался и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такое положение дел является временным. Он также назвал ситуацию «вызовом, который Украине необходимо преодолеть ради мира в будущем». «Чтобы, наконец, сказать: мир наступил, Донбасс и Крым снова с нами», — добавил он.
Незадолго до этого Зеленский заявил, что в настоящее время единственной площадкой для решения вопроса по урегулированию ситуации в Донбассе является «нормандский формат» (Германия, Франция, Россия и Украина). Он также выразил надежду на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время.
Вернуть полуостров
В сентябре правительство Украины утвердило «стратегию деоккупации Крыма». По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возвращению полуострова. Он добавил, что Украина работает с партнерами и в рамках международных организаций, чтобы «тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня».
За месяц до этого в Киеве прошел саммит «Крымская платформа». Как пояснили его организаторы, он был создан в качестве координационной площадки для «мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Крыма и Севастополя». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал украинский саммит антироссийским и недружественным.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.