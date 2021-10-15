Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб [Вооруженных сил Украины (ВСУ)] не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса», — удивился экс-министр. Он указал на необходимость иметь такие сценарии для освобождения «территорий, захваченных агрессором», с помощью современных вооружений и стратегий.

Тезис «вернуть исключительно дипломатическим путем», господа генералы, оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу Арсен Аваков Бывший министр внутренних дел Украины

Помимо этого, Аваков также предложил закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. По его словам, в ней будет отражена роль «каждого государственного института, каждого украинца».

Реакция в России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал заявление Авакова «сплошным безумием». По его словам, Украине не стоит пытаться захватить Крым, тем более военным путем, иначе для Киева все закончится «плачевно и фатально». «Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться», — предупредил он.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также посоветовала украинским политикам подумать о людях разных народов, которые живут на полуострове. Она напомнила, что все они приняли решение о воссоединении с Россией на референдуме, и добавила, что «волю народа изменить не сможет никто». Помимо того сенатор посоветовала политикам в Киеве ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.

Вызов ради мира

В тот же день об «оккупации» Крыма и Донбасса высказался и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такое положение дел является временным. Он также назвал ситуацию «вызовом, который Украине необходимо преодолеть ради мира в будущем». «Чтобы, наконец, сказать: мир наступил, Донбасс и Крым снова с нами», — добавил он.

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Незадолго до этого Зеленский заявил, что в настоящее время единственной площадкой для решения вопроса по урегулированию ситуации в Донбассе является «нормандский формат» (Германия, Франция, Россия и Украина). Он также выразил надежду на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время.

Вернуть полуостров

В сентябре правительство Украины утвердило «стратегию деоккупации Крыма». По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возвращению полуострова. Он добавил, что Украина работает с партнерами и в рамках международных организаций, чтобы «тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня».

За месяц до этого в Киеве прошел саммит «Крымская платформа». Как пояснили его организаторы, он был создан в качестве координационной площадки для «мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Крыма и Севастополя». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал украинский саммит антироссийским и недружественным.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.