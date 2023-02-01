У бывшего главы МВД Украины прошли обыски
У бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова проходят обыски. Об этом во вторник, 1 февраля, Telegram-каналу «Страна.ua» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его информации, следственные мероприятия связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области, произошедшем в середине января. Уточняется, что воздушное судно было закуплено в годы руководства Авакова.
Сам экс-министр в комментарии каналу подтвердил данные сведения.
Вертолет с руководством МВД Украины на борту упал рядом с детским садом и жилыми домами под Киевом утром 18 января. В результате погибли 14 человек, в том числе один ребенок на земле, и действующий министр внутренних дел Денис Монастырский.
Аваков занимал пост главы МВД Украины с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после прихода к власти Владимира Зеленского. Руководитель ведомства ушел в отставку, объяснив, что не хочет участвовать в вещах, с которыми не согласен.