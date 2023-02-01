Актер Брендан Фрейзер признался, что испытывал ненависть к себе

Актер Брендан Фрейзер рассказал о борьбе с ненавистью к себе, с которой он столкнулся в начале карьеры. Этим он поделился в интервью с The Telegraph.

В 1990-х звезда кинофильмов «Мумия» и «Джордж из джунглей» был одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Во время съемок в проектах актер часто самостоятельно выполнял трюки, что нередко приводило к травмам и сильно сказывалось на его здоровье.

По словам Фрейзера, из-за этого он часто испытывал сильнейшую боль в теле, но терпел ее, поскольку актеру казалось, что он это заслужил. Фрейзер объяснил это тем, что страдал от чувства ненависти к себе. «Безусловно, ненависть к себе была. Думаю, на каком-то подсознательном уровне я считал, что заслужил наказания, и хотел быть тем, кто нанесет первый удар», — признался он.

Актер добавил, что смирился с тем, что сейчас у него нет такого мускулистого телосложения, как раньше, при этом его стали приглашать на гораздо более сложные и глубокие роли, которые критики считают лучшими в его 30-летней карьере.

Ранее Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». «Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.