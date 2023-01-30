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20:20, 30 января 2023Культура

Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар»

Актер Брендан Фрейзер рассказал, что испытал счастье после первой номинации на «Оскар»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». Об этом сообщает Variety.

Артист рассказал, что испытал счастье из-за этого события. «Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.

По словам Фрейзера, после объявления номинантов на премию подготовили для него торт-мороженое и воздушные шары. Внимание детей стало для него «главным воспоминанием».

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В прошлом году Фрейзер рассказал, как публичное признание в том, что он стал жертвой сексуальных домогательств, повлияло на его карьеру. В 2003 году Фрейзер признался, что столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка — из-за этого случая артист даже на некоторое время отказался от съемок в кино.

По словам актера, признание негативно повлияло на его карьеру: «Ну да, потому что существует определенная система. Это все про власть. До этого момента я играл по правилам».

В 2021 году Фрейзер вернулся в большое кино, сыграв в криминальной драме Стивена Содерберга «Без резких движений». Следом вышел проект Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где партнером Брендана выступил Леонардо Ди Каприо. Однако главной работой, ознаменовавшей возрождение карьеры Фрейзера, стала именно роль в ленте «Кит» Даррена Аронофски.

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Марина Погосян
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