Repubblica: тело пропавшей украинки нашли в Италии, экс-сожитель подозревается в убийстве

Тело пропавшей гражданки Украины нашли на севере Италии. По подозрению в убийстве задержан ее бывший сожитель. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на карабинеров.

23-летняя Яна Малайко проживала в провинции Мантуя в северной области Ломбардии​​​. В начале января она рассталась с 34-летним гражданином Молдавии Дмитрием Стратаном, с которым познакомилась три года назад. Причиной расставания стали постоянные ссоры пары из-за нежелания молодого человека искать работу. По информации СМИ, мужчина не смирился с решением девушки уйти и начал ей угрожать.

19 января Малайко перестала выходить на связь. Спустя два дня Стратана арестовали по обвинению в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. Давать показания он отказался.

Тело девушки нашли в кустах ежевики на границе провинции спустя несколько дней поисков при участии кинологов и волонтеров.

Ранее в январе сообщалось об американском туристе, которого задержали в аэропорту Панамы. Мужчину обвиняют в убийстве его девушки-колумбийки — ее спрятанное в чемодане тело нашли в мусорном баке в южной части Боготы.