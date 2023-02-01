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15:30, 1 февраля 2023Мир

Япония выделила Украине 170 миллионов долларов на восстановление

Власти Японии выделили грант на восстановление критически важной инфраструктуры Украины
СюжетСанкции против России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство Японии выделило Украине грант на 170 миллионов долларов для восстановления критически важной инфраструктуры, сообщается на сайте правительства Украины.

«Правительство Японии выделило 170 миллионов долларов США на восстановление Украины. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности восстановление критической инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе.

Посредником в заключении грантового соглашения между Киевом и Токио выступило Японское агентство международного сотрудничество (JICA). Ожидается, что выделенные японским правительством средства пойдут на закупку японских товаров и услуг для восстановления Украины.

Ранее МИД Японии заявил о расширении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. В рамках нового пакета рестрикций Токио с 3 февраля вводит запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий.

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Глеб Бажуткин
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