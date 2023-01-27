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06:57, 27 января 2023Экономика

Япония расширила санкции против России

Кабмин Японии с 3 февраля запретит поставки в Россию медоборудования, вакцин и роботов
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Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство Японии расширяет санкции против России из-за ситуации вокруг Украины и в рамках нового пакета рестрикций вводит с 3 февраля запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Об этом сообщается на сайте японского МИД.

Под запрет попадают оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, в том числе слезоточивый газ и порошок для снятия отпечатков пальцев, а также оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты. Всего в новом списке более 80 наименований.

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Экспортные ограничения

Как заявили в японском МИДе, Токио с 27 января вводит запрет на экспорт в отношении 49 российских компаний и организаций. В перечень включены Тульские оружейные заводы, Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, авиаремонтные заводы, Московский авиационный институт, Летно-исследовательский институт имени Громова, Московское машиностроительное предприятие имени Чернышева, АО «Авиагрегат», ЦАГИ, ЗАО «Турборус», Московский институт теплотехники и другие предприятия.

Токио также вводит санкции против российской корпорации «Иркут» и ПАО «КАМАЗ».

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Персональные санкции

Отдельно на фоне курса на сохранение давления на Россию и поддержки Украины японский кабмин решил ввести персональные санкции, включающих заморозку активов в случае их наличия, против 36 лиц и трех организаций из России.

Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, (...) чтобы внести свой вклад в (...) международные усилия по обеспечению мира (...) кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц Российской Федерации

МИД Японии

В санкционный список включены первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минюста Константин Чуйченко, замглавы Минобороны Михаил Мизинцев, председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова, зампред ЦИК Николай Булаев и член ЦИК Николай Левичев.

В этот же перечень вошли уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, философ Александр Дугин, генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когонин, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич и другие.

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Санкции против лиц из новых регионов

Кроме того, власти Японии ввели отдельный санкционный список для лиц из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Всего в него вошли 14 имен.

В перечень Токио попали заместили главы правительства ДНР и Херсонской области Евгений Солнцев и Владимир Беспалов, первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов, глава военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук, замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Трофимов и другие лица.

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Марина Совина
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