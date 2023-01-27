Япония заморозила активы российских чиновников

МИД Японии ввел санкции против Львовой-Беловой, Белоусова, Чернышенко, Памфиловой

Япония расширяет персональные санкции в отношении российских чиновников, связанных с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерстве иностранных дел страны.

В частности, дополнительные персональные санкции вводятся в отношении вице-премьеров России Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, министра юстиции Константина Чуйченко, заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева и философа Александра Дугина.

Японский кабмин одобрил заморозку их активов. В общей сложности такая мера затронет 22 физлица и 3 российские компании, в том числе «КАМАЗ», корпорация «Иркут» и завод «Авангард». Меры вступают в силу с 3 февраля.

Ранее премьер Японии Кисида заявил, что Токио продолжит политику санкций против России.