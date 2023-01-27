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05:51, 27 января 2023Мир

Япония ввела санкции против 14 лиц из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсона и Запорожья

МИД Японии ввел отдельные санкции против 14 лиц из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсона и Запорожья

Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press

Япония ввела отдельный санкционный список для лиц из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится на сайте японского МИД.

Всего в этот список вошли 14 имен. В их числе заместители председателей правительства Донецкой народной республики и Херсонской области Евгений Солнцев и Владимир Беспалов, первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов, глава военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук, замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Трофимов и ряд других лиц.

Также стало известно, что Япония расширила персональные санкции в отношении российских чиновников, связанных с ситуацией на Украине. Кабмин страны заморозил активы 22 физлиц и трех компаний. Меры вступают в силу с 3 февраля.

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Марина Совина
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