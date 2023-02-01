Американский политик осудил защитников Зеленского из-за его еврейских корней

Политик Янг назвал антисемитами тех, кто оправдывает Зеленского еврейскими корнями

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил тех, кто защищает президента Украины Владимира Зеленского из-за его еврейского происхождения. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

Янг назвал Зеленского нацистом, добавив, что все, кто это отрицает и пытается оправдать его действия, являются антисемитами. «Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека — это еврей, можно считать антисемитами», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинского президента в отсутствии его заботы о своем народе. По словам главы внешнеполитического ведомства, идеи Зеленского «разоблачают отсутствие понимания остроты момента и заботы о своем собственном народе».