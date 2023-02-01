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06:20, 1 февраля 2023Мир

Американский политик осудил защитников Зеленского из-за его еврейских корней

Политик Янг назвал антисемитами тех, кто оправдывает Зеленского еврейскими корнями
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил тех, кто защищает президента Украины Владимира Зеленского из-за его еврейского происхождения. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

Янг назвал Зеленского нацистом, добавив, что все, кто это отрицает и пытается оправдать его действия, являются антисемитами. «Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека — это еврей, можно считать антисемитами», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинского президента в отсутствии его заботы о своем народе. По словам главы внешнеполитического ведомства, идеи Зеленского «разоблачают отсутствие понимания остроты момента и заботы о своем собственном народе».

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Варвара Кузьмина
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