Cтуденты из Египта и Алжира изнасиловали российскую школьницу

В Казани полиция задержала студентов из Египта и Алжира за изнасилование девочки-подростка

В Казани полиция задержала трех иностранных студентов по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Задержанные учатся в Казанском государственном медицинском университете. Они приехали в Россию на обучение из Египта и Алжира.

Преступление было совершено в ночь на 31 января в съемной квартире, в которой жили молодые люди. Пострадавшая девочка утверждает, что ее насиловали четыре часа. Она рассказала о произошедшем отцу, и тот обратился в полицию с заявлением.

В отношении студентов возбуждено уголовное дело об изнасиловании.