Посол России Любинский раскритиковал президента Австрии за слова о «колониальной войне»

Посол России в Вене Дмитрий Любинский отреагировал на слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую российская сторона якобы ведет на Украине. Свой комментарий он опубликовал на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Любинского, австрийский президент допустил высказывание, которое «еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине». Он отметил, что в словах Ван дер Беллена имеет место «очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей».

При этом Любинский заявил, что именно «адепты человеконенавистнической идеологии киевского режима» открыто провозгласили «всех русскоязычных жителей Донбасса «нелюдью». «Нелюдью», которую в лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомым западным бывшим колониальным державам, годами не просто эксплуатировали, но и изгоняли, и просто уничтожали», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что миссия российских сил носит «освободительный и деколонизаторский» характер.

Ранее стало известно, что Будапешт и Вена не будут поставлять оружие Украине. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер назвала самой опасной перспективой распространение украинского конфликта на территорию Европы.