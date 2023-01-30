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15:55, 30 января 2023Мир

Венгрия и Австрия ответили на призыв поставлять вооружение Украине

Министр обороны Венгрии заявил, что Будапешт и Вена не будут поставлять вооружение Украине

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Будапешт и Вена не будут поставлять оружие Украине. Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки ответил на соответствующие призывы после переговоров с австрийской коллегой Клаудией Таннер, его слова приводит агентство MTI.

«Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие туда, где идут военные действия», — заявил он.

При этом глава австрийского ведомства назвала самой опасной перспективой распространение украинского конфликта на территорию Европы. По ее словам, речь идет не только о военных действиях, но и о нетрадиционных угрозах, таких как рост миграции.

Ранее венгерские власти рассказали о травле страны в Европейском союзе. При этом премьер-министр Виктор Орбан с сожалением признал, что Будапешт не может покинуть объединение, поскольку членство в нем отвечает интересам государства.

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Виктория Кондратьева
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