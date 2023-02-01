Стало известно о причастности курдских группировок к удару по Ирану

Nournews: курдские группировки причастны к удару по объекту Минобороны Ирана

Курдские группировки причастны к неудавшейся атаке беспилотников на объект Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана в Исфахане. Об этом стало известно изданию Nournews со ссылкой на собеседника, близкого к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

Источник портала рассказал, что представители контрреволюционных организаций, базирующихся в Иракском Курдистане, перебросили в Иран детали, из которых потом собрали дроны. Отмечается, что переброску провели по маршруту в труднодоступном горном районе на северо-западе Ирана.

Nournews пишет, что в августе 2022-го иранская разведка задержала группу курдских боевиков, которых обвинили в шпионаже в пользу Израиля и разведдеятельности для организации диверсии на промышленных объектах Исламской республики. При этом Тегеран неоднократно призывал власти Ирака предотвращать преступные действия курдских группировок.

Издание отмечает, что иракский кабмин, вероятно, не в состоянии выполнить свои законные обязательства в отношении курдов.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщали о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.