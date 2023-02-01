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08:03, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев сравнил свободу в России и на Западе

Блогер Артемий Лебедев заявил, что у жителей России больше свобод, чем на Западе

Кадр: Metametrica / YouTube

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев сравнил уровень свободы в России и странах Запада. В интервью проекту Metametrica, опубликованном на YouTube, он заявил, что жители России обладают гораздо большими свободами, нежели граждане западных государств.

«У нас гораздо больше свободы во всех смыслах слова. И свободы слова, и свободы перемещения, и свободы действий, и в принципе менталитет другой», — сказал Лебедев. Приводя пример своей точки зрения, он заверил, что житель Новой Зеландии не сможет сдать какой-либо анализ в лаборатории без направления доктора, в то время как в России такие услуги доступны в ряде медицинских организаций и без одобрения врача.

Блогер счел, что подобная система на Западе внедрена для того, чтобы пациенты «не расшатывали систему здравоохранения». «Они за тебя решают, а не ты за себя решаешь. А у нас [в России] свобода. Ты можешь пойти сдать любые анализы, пойти к любому врачу», — подчеркнул Лебедев. Вместе с тем он добавил, что у западной модели есть и свои преимущества.

Ранее Лебедев назвал главный, по его мнению, недостаток российского менталитета. Он выразил уверенность в том, что у жителей страны не принято «делать другим людям хорошо».

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Олег Давыдов
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Артемий Лебедев сравнил свободу в России и на Западе
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