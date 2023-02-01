Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 1 февраля 2023Мир

В Польше оценили сроки обучения ВСУ для работы с Leopard

Польский майор Банашиньский заявил, что ВСУ могут обучиться работе с Leopard 2 за 5 недель

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обучиться работе с немецкими танками Leopard 2 меньше, чем за 10 недель. Майор Мацей Банашиньский, командир польского учебного центра Leopard оценил сроки обучения, его слова приводит Spiegel.

«Если кто-то работал с постсоветскими танками, достаточно десяти недель тренировок на танках Leopard или Abrams. Если мы усилим обучение за счет инструкторов и нашего времени на выходных, мы сможем даже обучить всю команду за пять недель», — заявил он.

В материале Spiegel также сказано, что украинская армия до сих пор использует устаревшие танки. Кроме того, уточняется, что тренировки украинских военных проходят в учебном центре в Свентошуве на польско-немецкой границе.

Ранее в «Ростехе» назвали эффективное вооружение России против танков Leopard. Уточняется, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» могут поразить немецкую военную технику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
В ЦАР завершили расследование дела о покушении на главу Русского дома
Россия увеличила поставки СПГ в Европу
Грузовой «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае
В МИД заявили о росте аппетита Зеленского из-за слов Макрона
Россиянин в футболке с «Бэтменом» подрался с пожарным и попал на видео
В Москве зафиксировали рекордное количество безопасных сделок с жильем
Польша ответила на просьбу поставить Украине истребители
Кабмин Украины уволил руководство таможни
Депутат Рады заявил о возможной отставке министра обороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.