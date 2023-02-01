В Польше оценили сроки обучения ВСУ для работы с Leopard

Польский майор Банашиньский заявил, что ВСУ могут обучиться работе с Leopard 2 за 5 недель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обучиться работе с немецкими танками Leopard 2 меньше, чем за 10 недель. Майор Мацей Банашиньский, командир польского учебного центра Leopard оценил сроки обучения, его слова приводит Spiegel.

«Если кто-то работал с постсоветскими танками, достаточно десяти недель тренировок на танках Leopard или Abrams. Если мы усилим обучение за счет инструкторов и нашего времени на выходных, мы сможем даже обучить всю команду за пять недель», — заявил он.

В материале Spiegel также сказано, что украинская армия до сих пор использует устаревшие танки. Кроме того, уточняется, что тренировки украинских военных проходят в учебном центре в Свентошуве на польско-немецкой границе.

Ранее в «Ростехе» назвали эффективное вооружение России против танков Leopard. Уточняется, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» могут поразить немецкую военную технику.