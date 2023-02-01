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09:56, 1 февраля 2023Россия

21-летнего россиянина нашли мертвым в лесу

В Екатеринбурге волонтеры нашли тело 21-летнего молодого человека в лесу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Екатеринбурге волонтеры нашли тело 21-летнего молодого человека в лесу. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте».

Россиянин пропал 31 января в микрорайоне Елизавет. Почти сразу же волонтеры приступили к поискам. Обстоятельства пропажи молодого человека пока неизвестны.

Добровольцы выразили соболезнование родственникам юноши. Подробности его смерти сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей обнаружили тела мужчины и женщины. Региональные следователи не нашли признаков совершения преступления в отношении погибших. Они установили, что, по предварительным данным, смерть двух россиян на Сахалине наступила из-за отравления угарным газом.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Анна Щербакова
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