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08:58, 30 января 2023Россия

Пропавшую россиянку нашли мертвой вместе с мужчиной в машине

На Сахалине в машине в одном из гаражей нашли тела мужчины и женщины

Фото: СУ СК России по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей нашли тела мужчины и женщины. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета (СК) по Сахалинской области Олеся Вознюк, пишет KP.RU.

По ее данным, следователи не обнаружили признаков совершения преступления в отношении погибших. Они установили, что, предварительно, смерть двух россиян на Сахалине наступила из-за отравления угарным газом. Сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, 25-летняя россиянка ушла из дома на Сахалине 23 января и не вернулась — ее тело нашли спустя три дня в гараже рядом с мужчиной. По предварительным данным, погибшая в день смерти была на свидании с 25-летним мужчиной.

В декабре в Нижегородской области нашли тела пропавшей женщины и ее любовника. Мать двоих детей до этого отправилась на родительское собрание в местную школу и не вернулась.

Похожая история произошла в Тульской области. Тогда тела двух подростков нашли в закрытой изнутри машине в заведенным двигателем. По данным следствия, 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек отравились угарным газом.

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Анастасия Шейкина
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