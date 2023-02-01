Стало известно об отставке еще одного украинского чиновника

«Цензор.Нет»: врио главы департамента военно-технической политики Украины уйдет в отставку

Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев подал заявление об отставке с должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Цензор.Нет».

По его информации, Лиев написал заявление, однако министр обороны Украины Александр Резников прошение еще не рассматривал, поскольку находится в командировке.

Ранее кабмин Украины уволил руководство Государственной таможенной службы республики, в том числе исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко и его заместителей. Издание «Страна» утверждает, что увольнение руководства таможни происходит по инициативе президента республики Владимира Зеленского.