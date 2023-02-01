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22:06, 1 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об отставке еще одного украинского чиновника

«Цензор.Нет»: врио главы департамента военно-технической политики Украины уйдет в отставку

Фото: Милитарист / Telegram

Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев подал заявление об отставке с должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Цензор.Нет».

По его информации, Лиев написал заявление, однако министр обороны Украины Александр Резников прошение еще не рассматривал, поскольку находится в командировке.

Ранее кабмин Украины уволил руководство Государственной таможенной службы республики, в том числе исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко и его заместителей. Издание «Страна» утверждает, что увольнение руководства таможни происходит по инициативе президента республики Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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