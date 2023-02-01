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14:44, 1 февраля 2023Россия

Российские военные ударили по лодкам с десантом ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении двух лодок с десантом ВСУ на херсонском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по двум лодкам с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в среду, 1 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«В районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ», — рассказали в военном ведомстве.

Также в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка в Херсонской области российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» и три украинских склада боеприпасов.

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Варвара Родикова
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