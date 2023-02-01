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17:33, 1 февраля 2023Из жизни

Женщина сыграла в бесплатную лотерею и сорвала джекпот

UPI: американка разбогатела благодаря бесплатному купону на участие в лотерее

Фото: Unsplash

Жительница американского города Трентон, штат Мичиган, сыграла в лотерею по бесплатному купону и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

41-летняя женщина, которая пожелала сохранить анонимность, потратила бесплатный купон на пять долларов (350 рублей) на покупку лотерейного билета и была поражена, когда узнала, что выиграла крупную сумму. «Под Новый год я купила билет на бесплатный купон, который получила за участие в повторных розыгрышах», — рассказала американка. Сев в машину, она стерла с билета защитный сло и обнаружила, что выиграла 300 тысяч долларов (21 миллион рублей).

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«Я не могла в это поверить! Несколько раз перепроверила билет и отсканировала его при помощи мобильного приложения лотереи, чтобы удостовериться. Когда на экране появились конфетти и цифра "300 тысяч долларов", я позвонила семье и друзьям, чтобы сообщить им хорошую новость», — отметила женщина.

Победительница не спешила забирать приз сразу и обратилась за ним только сейчас. Она планирует потратить полученные деньги на оплату счетов, съездить в отпуск и отложить часть приза на будущее.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Балтимор, штат Мэриленд, сорвал джекпот и разбогател благодаря полученному в подарок от бабушки первому в жизни лотерейному билету. Победитель планировал поделиться полученными деньгами с родными.

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Алиса Дмитриева
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