Подарок бабушки принес мужчине богатство

UPI: мужчина впервые в жизни сыграл в лотерею и сорвал джекпот

Житель американского округа Балтимор, штат Мэриленд, сорвал джекпот и разбогател благодаря полученному в подарок от бабушки первому в жизни лотерейному билету. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Бабушка подарила 21-летнему внуку на праздник купленный на автомобильной заправке билет моментальной лотереи, стоивший пять долларов. Этот подарок принес мужчине богатство.

В результате американец, который впервые в жизни сыграл в лотерею, сорвал джекпот и получил главный приз в размере 50 тысяч долларов.

Победитель планирует поделиться полученными деньгами с родными.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Абердин, штат Мэриленд, получила от друга скромный подарок, который помог ей сорвать джекпот. Полученные деньги она решила потратить на благоустройство своего дома.