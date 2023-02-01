Лукашенко описал ситуацию перед выборами в Зимбабве фразой «чудес не бывает»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил жителям Зимбабве перед выборами, что чудес не бывает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Зимбабве описал ситуацию перед выборами в этой стране фразой «чудес не бывает». Его обращение к народу Зимбабве опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко напомнил, что жителей Зимбабве ждут выборы всех уровней. «Это тяжелейший момент, я это знаю из своего опыта. Поэтому народ Зимбабве должен понимать: чудес не бывает. Все вопросы, даже самые сложные, но очень нужные для народа, решаются постепенно», — сказал он.

Белорусский президент призвал граждан Зимбабве быть бдительными, аккуратными и не верить «крикунам-скакунам». Он предрек, что год для африканской страны будет непростым, так как Запад будет «качать» Зимбабве и стараться поставить страну, обладающей в своих недрах «несметными богатствами», на колени.

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал о возникшей «химии» между ним и Александром Лукашенко. Он пояснил, что у них схожие взгляды относительно развития их стран.