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22:01, 31 января 2023Мир

Президент Зимбабве заявил о возникшей «химии» между ним и Лукашенко

Президент Зимбабве Мнангагва: с Лукашенко у нас выработалась «какая-то химия»
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва

Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва. Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал о возникшей «химии» между ним и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то "химия"», — заявил политик. Он пояснил, что у них схожие взгляды относительно развития их стран.

Мнангагва также подчеркнул готовность Зимбабве сотрудничать и дружить со всеми странами, которые разделяют ее политическую позицию. «Мы все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково», — уверен президент.

Кроме того, он отметил высокий уровень развития ряда отраслей в Белоруссии, в частности, агропромышленного сектора. «Мы приняли решение развивать с Беларусью отношения в этой сфере», — сообщил Мнангагва.

Ранее Лукашенко заявил, что задача Белоруссии в Зимбабве заключается в совместной работе с руководством страны на благо ее народа. Он рассказал, что в рамках программы по механизации в фермерские хозяйства Зимбабве белорусская сторона предоставила почти две тысячи тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов.

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Варвара Кузьмина
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