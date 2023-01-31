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15:05, 31 января 2023Бывший СССР

Лукашенко определил задачи Белоруссии в Зимбабве

Лукашенко: задача Белоруссии в Зимбабве — работа на благо народа этой страны

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Белоруссия намерена работать вместе с руководством Зимбабве на благо народа этой страны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать на благо народа Зимбабве», — определил Лукашенко задачи белорусско-зимбабвийского сотрудничества.

По его словам, в рамках начатой в 2020 году программы по механизации в фермерские хозяйства Зимбабве белорусская сторона поставила почти две тысячи тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. Лукашенко уверен, что эта техника помогла обеспечить продовольственную безопасность страны. Он также анонсировал продолжение этой программы.

Ранее жители Зимбабве встретили Лукашенко песнями и плясками в аэропорту столицы страны Хараре. Для Лукашенко устроили традиционные танцы с бубнами и барабанами. Кроме того, на него повесили местное традиционное украшение из цветов.

Алевтина Запольская
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