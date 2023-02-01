Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Пользователи TikTok восхитились преображением блогерши Тернер после нанесения макияжа

Блогерша Лиззи Тернер показала свою внешность до и после нанесения макияжа и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом elizabethkayeturner, чей блог насчитывает 116,4 тысячи подписчиков, продемонстрировала свою внешность без косметических средств. В опубликованном ролике видно, что на лице Тернер присутствуют мелкие высыпания, а волосы собраны в небрежный пучок.

Затем блогерша предстала перед зрителями после преображения. Так, она выровняла тон кожи, нанесла на глаза бежевые блестящие тени, приклеила накладные ресницы, придала форму бровям и накрасила губы коричневой помадой. Помимо этого, девушка выпрямила пряди и надела на шею золотую цепь. «Это настоящая я», — подписала Тернер публикацию.

Подписчики, в свою очередь, восхитились новым внешним видом юзерши, о чем написали в комментариях под постом. «Просто потрясающе!», «Вы красивы и без макияжа, и с ним», «Отлично выглядите!» — высказались они.

Ранее в январе визажистка из Австралии (имя и фамилия неизвестны) сделала клиентке макияж, который изменил ее внешность до неузнаваемости, и удивила подписчиков. Так, она выровняла тон ее кожи, нанесла на веки коричневые тени, нарисовала графические стрелки, нарастила ресницы, придала форму бровям и накрасила губы нюдовой помадой.