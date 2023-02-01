В ЛНР заметили вышедшую из Изюма колонну ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о выдвижении колонны ВСУ с артиллерией из Изюма на юг

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышла из Изюма и направилась на юг, сообщил в Telegram офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), подполковник в отставке, Андрей Марочко. В составе колонны двигались артиллерия, а также колесная и гусеничная техника.

«На марше была как колесная, так и гусеничная техника. В кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами. Три автомобиля буксировали артиллерийские орудия. Предположительно советского образца», — написал Марочко, отметив, что сведения получил из личных источников, которые могут отличаться от официальных данных.

Ранее он сообщил, что Украина активизировала подготовку видеоматериалов для дискредитации российской армии. По утверждению Марочко, съемками занимаются военные из Центра информационно-психологических операций ВСУ.