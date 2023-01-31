В ЛНР заявили о подготовке Украиной материалов для дискредитации армии России

Марочко заявил, что на Украине активизировали подготовку видео для дискредитации ВС России

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина активизировала подготовку видеоматериалов для дискредитации российской армии. Его цитирует ТАСС.

По утверждению Марочко, съемками занимаются военные из Центра информационно-психологических операций ВСУ, к ним привлечены неназванные журналисты и «прозападные пропагандисты».

Цель таких материалов, по словам подполковника в отставке, — поднять морально-психологическое состояние украинских военнослужащих, «показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах Вооруженных сил России».

Ранее Марочко заявил, что ВСУ укрепляют позиции и перебрасывают подкрепления в районе города Часова Яра в ДНР.