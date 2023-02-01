Россиянин выгнал из маршрутки девочку с инвалидностью из-за отсутствия наличных

Kub Mash: на Кубани девочку с инвалидностью выгнали из маршрутки из-за отсутствия наличных

На Кубани водитель выгнал из маршрутки школьницу с инвалидностью из-за отсутствия наличных денег. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мать девочки объяснила, что ее дочь ходит в коррекционную школу восьмого вида, где детей обучают чтению, счету и письму. Инцидент произошел, когда школьница возвращалась домой в поселок Российский Краснодарского края.

По словам россиянки, девочка попыталась оплатить проезд через терминал, но водитель сказал, что он не работает. Школьница попросила номер его телефона, чтобы перевести деньги на карту, из-за чего мужчина разозлился и пригрозил высадить ее из салона.

«Он начал на нее кричать: может быть, тебе лучше ключи дать от моей квартиры, где деньги лежат, кричал, довел ее до истерики», — рассказала женщина.

Пассажиры маршрутки оплатили билет вместо девочки, но спустя сутки ситуация повторилась. В результате водитель высадил школьницу на улицу, где она, по утверждению матери, простояла около получаса и заболела.

Ранее сообщалось, что одиннадцатилетнего ребенка высадили из автобуса в Красноярске, из-за чего он прошел пешком пять остановок по 20-градусному морозу. На транспортной карте мальчика не хватило денег для оплаты проезда.