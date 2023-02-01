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10:04, 1 февраля 2023Культура

Эштон Кутчер рассказал о злости на Деми Мур из-за ее мемуаров

Esquire: Эштон Кутчер признался в злости на Деми Мур из-за ее мемуаров

Фото: Jonas Walzberg /dpa / Globallookpress.com

Актер Эштон Кутчер рассказал о злости на свою бывшую жену, актрису Деми Мур из-за ее мемуаров, так как они оказали влияние на его семью. Этим он поделился в интервью с Esquire.

В 2019 году Мур выпустила мемуары под названием «Наизнанку», в которых раскрыла некоторые подробности жизни с актером. «Я был чертовски зол», — признался Кутчер, говоря о книге.

Отмечается, что Кутчер и его нынешняя жена, актриса Мила Кунис долгое время сохраняли чувство уединения в своем браке — пара даже не появлялась вместе на красной ковровой дорожке вплоть до 2017 года, несмотря на то, что церемония их бракосочетания состоялась в 2015 году.

«Я, наконец, пришел к тому, что пресса действительно оставила меня и Милу в покое, а также мою жизнь и мою семью. А на следующий день [папарацци] появляются в школе моих детей», — сказал Кутчер. Однако актер не стал продолжать говорить на эту тему в интервью, подчеркнув, что у него уже нет никаких обид.

Несколько лет назад Кутчер отреагировал на заявления бывшей жены, которая рассказала об их опыте секса втроем и последовавших за этим изменах. «Я сейчас хотел нажать на кнопку и отправить действительно язвительный твит. Но потом я посмотрел на своего сына, дочку, жену и удалил его», — написал артист.

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Варвара Кошечкина
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