Аэропорт в одном из северных городов России стал международным

Мишустин присвоил аэропорту Алыкель в Норильске международный статус

Аэропорту имени Николая Урванцева (Алыкель) в Норильске присвоили международный статус. Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Открыть аэропорт Норильск (Алыкель) для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузопассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Представитель аэропорта рассказал, что на данный момент нет никаких планов по полетам за рубеж. В какие именно страны можно будет полететь из Норильска, на данный момент неизвестно.

«Сейчас пока никаких планов нет, я знаю только про реконструкцию аэропорта в связи с этим», — приводит ngs24.ru слова представителя воздушной гавани.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Норильску. Уточняется, что почетное звание присуждается за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.