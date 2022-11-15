Президент Путин присвоил Норильску звание «Города трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Норильску. Соответствующий указ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что почетное звание присуждается за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также за проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Еще одним северным городом, получившим статус «Города трудовой доблести», стал Якутск. Кроме того, звание присвоено Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Луганску и Орску.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено президентом России в марте 2020 года. Его получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.