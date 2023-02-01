Российские военные ударили по скоплениям живой силы ВСУ в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило об ударах по скоплениям живой силы ВСУ в ДНР и ЛНР
Российские военные ударили по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в республиках Донбасса. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что на красно-лиманском направлении удары по живой силе ВСУ наносились армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр». Военнослужащие из 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад находились в районе населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР) а также в районе Торского в Донецкой народной республике (ДНР).
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