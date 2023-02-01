Российские военные ударили по скоплениям живой силы ВСУ в ДНР и ЛНР

Минобороны заявило об ударах по скоплениям живой силы ВСУ в ДНР и ЛНР

Российские военные ударили по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в республиках Донбасса. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что на красно-лиманском направлении удары по живой силе ВСУ наносились армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр». Военнослужащие из 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад находились в районе населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР) а также в районе Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

На красно-лиманском направлении Украина за минувшие сутки потеряла до 95 военнослужащих, а также три боевые бронемашины и автомобиль.