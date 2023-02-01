В Госдуме призвали выплатить компенсации незаконно мобилизованным россиянам

Депутат Госдумы Бессараб призвала выплатить компенсации незаконно мобилизованным гражданам

Незаконно мобилизованные россияне должны получить компенсацию за понесенные из-за этого убытки. С таким призывом выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что некоторые незаконно призванные россияне могли потерять работу. «У нас все предусмотрено под мобилизованных, чтобы не было бюрократического казуса. Если вы не были мобилизованы, поскольку мобилизованы не по закону, то за вами не сохранилось рабочее место, выплаты и так далее», — объяснила депутат.

По ее мнению, Госдума может провести анализ ситуации и принять необходимые меры, внеся поправки в законодательство. Бессараб напомнила, что Гражданский кодекс России предусматривает компенсации гражданам, пострадавшим от действий госслужащих, в том числе исполнительных приставов. «Но там ничего не сказано про Минобороны, например. И будет ли эта статья работать в этот период — сказать достаточно сложно. Хотя компенсация, на мой взгляд, в этом случае жизненно необходима, нужно позаботиться об интересах [незаконно мобилизованных]», — заявила парламентарий.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов доложил президенту Росссии Владимиру Путину, что сотрудники ведомства вернули свыше девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан, включая тех, кто не должен был быть призван по состоянию здоровья. Он подчеркнул, что в ходе мобилизации было выявлено множество проблем, «что стало для мнoгих уроком», сообщается на сайте Кремля.