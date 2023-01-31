Генпрокурор рассказал Путину о возвращении незаконно мобилизованных россиян

Генеральный прокурор России рассказал о возвращении тысяч незаконно мобилизованных россиян

Российские прокуроры вернули свыше девяти тысяч незаконно мобилизованных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине россиян. Об этом во вторник, 31 января, со ссылкой на Генпрокурора России Игоря Краснова сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, о возвращении незаконно мобилизованных Генпрокурор рассказал Президенту России Владимиру Путину в ходе встречи, на которой обсуждалась СВО. Краснов отметил, что удалось вернуть многих, кто по состоянию здоровья никоим образом не должен был быть мобилизован.

Ранее 31 января анонсируя встречу с Красновым официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными с СВО.