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12:57, 31 января 2023Россия

Путин обсудит вопросы СВО на встрече с генпрокурором России

В Кремле заявили, что Путин обсудит вопросы СВО на встрече с генпрокурором России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, с генпрокурором Игорем Красновым 31 января. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией. Поэтому, конечно же, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», — сообщил Песков.

Он добавил, что в течение дня у главы государства запланированы разные встречи, которые носят непубличный характер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что динамика проведения специальной военной операции является положительной, и подчеркнул, что все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба.

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Варвара Родикова
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