В Кремле заявили, что Путин обсудит вопросы СВО на встрече с генпрокурором России

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, с генпрокурором Игорем Красновым 31 января. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией. Поэтому, конечно же, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», — сообщил Песков.

Он добавил, что в течение дня у главы государства запланированы разные встречи, которые носят непубличный характер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что динамика проведения специальной военной операции является положительной, и подчеркнул, что все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба.