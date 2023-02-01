Украинские военные обстреляли монастырь в ДНР

В результате обстрела ВСУ монастыря в Никольском в ДНР погиб священник и ранена монахиня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в поселке Никольское в Донецкой народной республике. Об этом сообщается на странице обители во «ВКонтакте».

Отмечается, что ракетный обстрел монастыря произошел 31 января около шести вечера. В результате удара украинских военных погиб священник — иеромонах Вонифатий. Кроме того, была тяжело ранена схимонахиня Савва.

В декабре сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попал храм Рождества Христова. Уточнялось, что по нему были выпущены ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».