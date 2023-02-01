Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 1 февраля 2023Бывший СССР

Украинские военные обстреляли монастырь в ДНР

В результате обстрела ВСУ монастыря в Никольском в ДНР погиб священник и ранена монахиня

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в поселке Никольское в Донецкой народной республике. Об этом сообщается на странице обители во «ВКонтакте».

Отмечается, что ракетный обстрел монастыря произошел 31 января около шести вечера. В результате удара украинских военных погиб священник — иеромонах Вонифатий. Кроме того, была тяжело ранена схимонахиня Савва.

В декабре сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попал храм Рождества Христова. Уточнялось, что по нему были выпущены ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о завершающемся обхвате Артемовска с трех сторон
В России выявили максимальное с конца октября число случаев COVID-19
Матвиенко предложила на время СВО приостановить закон о борьбе с коррупцией
Суд заочно приговорил к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова
В НАТО заявили о необходимости большего числа друзей
Российской нефти предсказали замену на американскую
Стилистка назвала россиянкам способы скрыть высокий лоб с помощью прически
Обнаружены окаменелые останки древних предков современных крокодилов
В Австралии нашли пропавшую при транспортировке радиоактивную капсулу
Москвичей предупредили об опасной погоде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.