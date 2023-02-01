Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД

112: бывшему вице-президенту РЖД Акулову вменяют хищение через компанию в Екатеринбурге

Арестованному на два месяца бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову вменяют хищение средств через екатеринбургскую компанию ООО «Мехпрачечная СВЖД». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, Акулов дал указание профинансировать строительство нового комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Здание должны были возвести на Тюменской улице в Екатеринбурге, однако его так и не построили. Следователи оценивают ущерб в 330 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы отправил Акулова под арест до 30 марта по делу о мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (часть 7 статьи 158 УК РФ).