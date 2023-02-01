Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:17, 1 февраля 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД

112: бывшему вице-президенту РЖД Акулову вменяют хищение через компанию в Екатеринбурге

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Арестованному на два месяца бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову вменяют хищение средств через екатеринбургскую компанию ООО «Мехпрачечная СВЖД». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, Акулов дал указание профинансировать строительство нового комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Здание должны были возвести на Тюменской улице в Екатеринбурге, однако его так и не построили. Следователи оценивают ущерб в 330 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы отправил Акулова под арест до 30 марта по делу о мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (часть 7 статьи 158 УК РФ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
В Грузии ответили на обвинения Зеленского в попытках убить Саакашвили
Написавший ВКР с помощью нейросети выпускник РГГУ рассказал о подготовке
В ООН обратились в МОК по поводу допуска российских спортсменов
Германия потратит миллиадры евро на укрепление системы ПРО
Москвичей предупредили о морозном феврале
Эрдоган озвучил Финляндии условия для вступления в НАТО
Эрдоган высказался о позиции по членству Швеции в НАТО
США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния России
Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.