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21:19, 1 февраля 2023Силовые структуры

Бывшего вице-президента РЖД арестовали в Москве

Суд: бывший вице-президент РЖД Акулов арестовал до 30 марта по делу о мошенничестве

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам Михаила Акулова по делу о мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Заседание состоялось 31 января. Суд постановил избрать в отношении Акулова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 марта.

Акулову предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (часть 7 статьи 158 УК РФ). Как пишет РЕН-ТВ, речь идет о невыполнении обязательств по контрактам на стирку постельного белья для поездов: следователи выяснили, что оно стиралось не в том объеме, в каком списывались деньги за прачечные услуги.

Ранее Кемеровский областной суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, который подозревается в мошенничестве. Его обвиняют в хищении более 72 миллионов рублей из госбюджета.

Марина Совина
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