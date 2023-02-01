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08:50, 1 февраля 2023Силовые структуры

Суд продлил домашний арест экс-главе правительства Кузбасса

Адвокат Хайрулин: суд оставил под домашним арестом экс-главу Кузбасса Телегина

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Кемеровский областной суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Телегина Евгения Хайрулина.

Адвокат уточнил, что домашний арест продлен еще на 13 дней — до 15 февраля.

Вячеслава Телегина обвиняют в хищении более 72 миллионов рублей из госбюджета. По данным следствия, в 2014–2018 годах фигурант возглавлял администрацию Ленинск-Кузнецкого округа. Там он в интересах компании «Экострой ЛК» согласовал аукцион о развитии жилищной и социальной инфраструктуры. Впоследствии он заключил незаконные муниципальные контракты с этой строительной компанией на указанную сумму.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа 2022 года по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

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Екатерина Подвигина
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