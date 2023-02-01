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13:00, 1 февраля 2023Мир

В Кремле заявили о круглосуточной работе инфраструктуры НАТО против России

Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО круглосуточно работает против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вся военная инфраструктура НАТО круглосуточно работает против России в интересах Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24 на 7 работают в интересах Украины», — высказался представитель Кремля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно больше друзей, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, из-за растущего сотрудничества Китая и России. По его мнению, сближение Пекина и Москвы может представлять угрозу для Азии и Европы.

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Виктория Кондратьева
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