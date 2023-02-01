В НАТО заявили о необходимости большего числа друзей

Генсек НАТО Столтенберг: альянсу нужно больше друзей из-за сближения России и Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно больше друзей из-за растущего сотрудничества Китая и России. Его слова приводит Independent.

По его мнению, сближение Пекина и Москвы представляют угрозу для Азии и Европы. «Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности только подчеркивают, что Китай представляет угрозу, представляет собой проблему и для союзников по НАТО», — подчеркнул генсек.

Столтенберг также отметил, что альянсу «необходимо убедиться в том, что у него есть друзья», и указал на важность более тесного сотрудничества с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом он сказал, что НАТО не считает Китай противником и не стремится к конфронтации, наоборот, альянс продолжит работать с Пекином в областях, представляющих общий интерес, в частности, по изменению климата.

Ранее Столтенберг раскрыл опасность возможной победы России в спецоперации на Украине. Кроме того, он назвал ее трагедией для Киева и неприятным посылом мировым авторитарным лидерам.