В НАТО раскрыли опасность возможной победы России в спецоперации на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: победа РФ на Украине станет опасным посылом авторитарным лидерам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил военную базу Ирума японских Сил самообороны, находящейся в соседней с Токио префектуре Сайтама, где произнес речь. Видео его выступления опубликовало агентство Reuters.

Столтенберг раскрыл опасность возможной победы России в спецоперации на Украине и назвал ее трагедией для Киева и неприятным посылом мировым авторитарным лидерам.

«Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», — объяснил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала спецоперации. По его словам, Москва мобилизовала много солдат, а также активно наращивает вооружение и боеприпасы. При этом ранее глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заверил в готовности альянса к прямой конфронтации с Россией.