Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:27, 31 января 2023Мир

В НАТО раскрыли опасность возможной победы России в спецоперации на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: победа РФ на Украине станет опасным посылом авторитарным лидерам
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил военную базу Ирума японских Сил самообороны, находящейся в соседней с Токио префектуре Сайтама, где произнес речь. Видео его выступления опубликовало агентство Reuters.

Столтенберг раскрыл опасность возможной победы России в спецоперации на Украине и назвал ее трагедией для Киева и неприятным посылом мировым авторитарным лидерам.

«Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», — объяснил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил о подготовке России к самому масштабному наступлению с начала спецоперации. По его словам, Москва мобилизовала много солдат, а также активно наращивает вооружение и боеприпасы. При этом ранее глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заверил в готовности альянса к прямой конфронтации с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили влияние поставок западных танков Украине на ход спецоперации
На Украине признали неготовность противостоять иранским баллистическим ракетам
Врио главы ДНР оценил идею вознаграждения за подбитые западные танки
Крымский мост открыли для автомобилей
Российский сенатор заявил об опасной непредсказуемости киевского режима
Россиянин назвал Анапу худшим курортом страны и описал словами «больше ни ногой»
В российском городе скорая сбила пенсионерку и попала на видео
В НАТО раскрыли опасность возможной победы России в спецоперации на Украине
В России допустили вступление Швеции и Финляндии в НАТО вопреки вето Турции
Названо место отдыха для не желающих уезжать из города москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.