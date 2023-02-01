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18:10, 1 февраля 2023Бывший СССР

Сальдо рассказал о неудачах ВСУ

Сальдо заявил, что ВСУ не смогли выбить российские силы ни с одной позиции

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли выбить российскую армию ни с одной позиции. О неудачах ВСУ рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Хочу обратить внимание критиков, что за весь период специальной военной операции враг не выбил наши войска ни с одной позиции. Везде, где враг продвинулся, наши части отошли по решениям своего командования», — сказал он.

Сальдо подчеркнул, что это были непростые решения и добавил: «Но факт остается фактом». Как он утверждает, военнослужащие России систематически выбивают украинскую армию с укрепленных позиций, включая города. Сальдо отметил действие российских сил в меньшинстве.

31 января пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что военные России отразили попытку бойцов ВСУ форсировать Днепр. «Попытка противника успеха не имела», — заявил он. Представитель властей региона назвал целью украинской армии закрепление на левом берегу.

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Кристина Есикова
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