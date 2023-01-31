Российские силы отразили попытку ВСУ форсировать Днепр

РИА Новости: ВС России отразили попытку украинской армии форсировать Днепр вблизи Херсона

Российские силы отразили попытку украинской армии форсировать Днепр. Об этом сообщил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко, передает РИА Новости.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона. (...) Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — заявил он. Представитель властей региона назвал целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепление на левом берегу.

27 января военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр похожи на желание отвлечь внимание от ситуации на Донецкой дуге. По его словам, очевидно, что та полоса, которая идет вдоль левого берега Днепра, хорошо укреплена российскими военнослужащими.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы ВСУ постоянно пытаются форсировать Днепр, но их попытки претерпевают неудачу, так как вся пойма контролируется российскими силами. Как он утверждает, смысла в действиях украинской армии нет, и они вызваны «выдумками» командиров.