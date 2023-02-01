Польша анонсировала отправку новой партии танков Украине

Президент Польши Дуда анонсировал отправку новой партии танков на Украину

Варшава отправит на Украину новую партию танков, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Польского телевидения.

«В данный момент мы решили отправить роту танков Leopard и декларировали также в случае необходимости очередную поддержку в плане танков», — сказал он.

Польский лидер отметил, что в новую партию войдут танки Т-72 и созданные на их базе PT-91 «Twardy». «Это хорошее оружие, которое хорошо функционирует, так что мы готовы оказывать помощь Украине также и в этом плане», — отметил президент, добавив, что Польша уже отправила на Украину «очень много оружия».

«Мы отправили на Украину более 240 танков, мы отправили более 100 бронированных транспортных средств, мы отправили десятки тысяч автоматов, мы отправили огромное количество боеприпасов», — заключил Дуда.

Ранее Варшава заявила о готовности направить Киеву несколько десятков танков разных моделей. В частности, в этот список вошли более 10 единиц немецких танков Leopard 2.

